"Il plesso scolastico di Marina di Ragusa è inadeguato", nota di Laporta - Ragusa Oggi

“Il plesso scolastico di Marina di Ragusa è inadeguato”, nota di Laporta

“Il plesso scolastico di Marina di Ragusa è inadeguato”. La denuncia è del consigliere comunale Angelo Laporta esponente del movimento Territorio che parla di “tante richieste di iscrizioni che sono rimaste nel cassetto”.

“A Marina di Ragusa occorre, da subito, un progetto esecutivo per l’ampliamento del plesso o un nuovo edificio scolastico- afferma Laporta- ritorna sulla delicata vicenda della scuola dell’infanzia ‘Salvatore Quasimodo’ che, ad oggi, risulta ancor di più inadeguata al fabbisogno dei residenti. Da qualche anno a questa parte, nonostante la nascita di un’altra sezione avvenuta circa tre anni fa, il problema si ripresenta puntualmente anche per le nuove iscrizioni. Così molte famiglie saranno costrette nuovamente a far ‘emigrare’ i propri bimbi presso le scuole di Donnalucata o Santa Croce Camerina”.

“La popolazione residente nella frazione marinara, nel giro di tre anni è aumentata da tremila a quasi sei mila residenti – spiega La Porta – quindi, bisogna lavorare su queste basi, programmando un percorso logico e sensato, affinché si riescono a creare le giuste condizioni per una soluzione duratura nel tempo, cioè l’ampliamento dell’istituto scolastico esistente o ancora meglio la realizzazione di una nuova struttura”.

“Che ben venga, nell’immediatezza- aggiunge- come promesso dal sindaco Cassì, l’istituzione di un’altra sezione presso la delegazione comunale, ma questa servirebbe solamente per tamponare e non per risolvere radicalmente la questione. In questi giorni è pervenuta al comune di Ragusa una nota di pre-avviso di informazione del bando pubblico da parte del dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia per l’aggiornamento del piano triennale edilizia scolastica per le annualità 2018-2020, dove sono previsti anche gli interventi di ampliamenti o nuove costruzioni a completamento di edifici scolastici esistenti”.