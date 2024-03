Il più bello d’Italia è siciliano. Walter Zappalà, 23 anni di Catania

Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una laurea triennale in scienze politiche, l'hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. E' Walter Zappala', 23 anni di Catania, il nuovo "Mister Italia". Cosi' ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che e' a tutti gli effetti da considerarsi l'uomo piu' bello del Belpaese.





A incoronare il nuovo Mister Italia c'era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale. "Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese – La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c'e' papa' Lanfranco, ma la prima telefonata e' arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia".





Erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile piu' importante in Italia. Oltre al titolo di "Mister Italia 2022" sono state assegnate altre fasce: "Il modello d'Italia 2022" e' il teramano Francesco Barbarossa, "L'Uomo ideale d'Italia 2022" e' il romano Daniele Salustri, "Mister Talento 2022" e' il tarantino Romualdo Marino', "Un bello per il Cinema 2022" e' il cosentino Valentino Mele, "Mister Italia Fitness 2022" e' il comasco Luca Chirico, "Mister Italia Influencer 2022" e' il veronese Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" il casertano Raffaele Cammarota.