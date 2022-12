Il pianista Ruben Micieli ospite a Barcellona in Spagna per un suo concerto

Il 12 gennaio, presso il Conservatorio Municipal de Música di Barcellona, l’Istituto Italiano di Cultura organizzerà un concerto di Ruben Micieli. Pianista e compositore originario di Ragusa, Micieli ha vinto il Premio Speciale per il Miglior Italiano al Concorso Pianistico Internazionale “Maria Canals” di Barcellona nel 2021. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni e ha iniziato la sua carriera concertistica a 13 anni. Si è diplomato in pianoforte a 17 anni con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Giovanni Cultrera. Nel 2019 ha conseguito anche il Master cum laude e la menzione speciale d’onore presso lo stesso conservatorio. Micieli si è specializzato con Aquiles Delle Vigne e Carmelo Pappalardo, oltre che presso l’Accademia del Ridotto di Stradella con Andrzej Jasinski.

Ha studiato armonia e composizione con Raffaele Lo Presti, professore del Conservatorio A. Corelli di Messina. Ha fondato il Duo Brahms insieme al violinista Marco Mazzamuto. Il concerto di Ruben Micieli a Barcellona sarà un’occasione imperdibile per ascoltare le sue doti di pianista e compositore.

Il repertorio di Ruben Micieli spazia dal periodo classico al contemporaneo, con particolare attenzione alla musica italiana del Novecento e al repertorio cameristico. Ha suonato in prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero, come il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro de la Maestranza di Siviglia, il Teatro Real di Madrid, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala di Milano. Ha collaborato con importanti orchestre, come l’Orchestra Sinfonica di Barcellona e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, sotto la direzione di maestri come Daniel Oren, Fabio Luisi e Myung-Whun Chung.

Nel 2019 ha debuttato come solista con la Filarmonica di Gran Canaria e nel 2021 ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov con l’Orchestra di Stato di San Pietroburgo, diretta da Vladimir Altschuler. Ha inciso per le etichette Naxos, Universal e Warner Classics.

Ruben Micieli è stato premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Pianistico Nazionale “Città di Barletta” (primo premio assoluto e premio speciale “Mozart”), il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Moncalieri” (primo premio assoluto e premio speciale “Mozart”), il Concorso Pianistico Nazionale “Città di Chiari” (primo premio assoluto e premio speciale “Mozart”), il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Marsala” (primo premio assoluto e premio speciale “Mozart”). Nel 2020, ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Senigallia” e il premio speciale “Mozart” al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Cortemilia”. Nel 2021, ha vinto il Premio Speciale per il Miglior Italiano al Concorso Pianistico Internazionale “Maria Canals” di Barcellona.