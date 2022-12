Il nuovo modo di vedere il cinema approda a Modica. Il 29 e 30 dicembre

Dopo aver emozionato e stupito il pubblico di Marina di Ragusa e al Palazama di Ragusa, la nuova modalità di visione del cinema su maxischermo ad alta definizione e completamente sostenibile approda a Modica con una doppia data, il 29 e 30 dicembre ore 20, all’interno del suggestivo atrio di Palazzo San Domenico. Un nuovo modo di vedere i film secondo una tendenza che arriva direttamente dal Giappone e che si sta espandendo in varie parti del mondo perché contemporaneamente si evita l’inquinamento sonoro delle piazze perché ciascuno ascolta con le cuffie dal proprio telefonino, potendo anche scegliere la lingua in cui vuole ascoltare il film.

Un progetto dunque che si adatta anche per una fruizione da parte dei turisti stranieri. Il cinema si guarda su schermo gigante e si ascolta sullo smartphone, dunque porta con te le cuffie. Un’innovazione straordinaria per immergersi totalmente nel film ad alta definizione. Anzi nei tre film che vengono proposti per divertirsi insieme in famiglia grazie a Cinewav Italia. Uno schermo largo ben sei metri, ad alta definizione e totalmente sostenibile, per un modo nuovo di vivere il cinema.

Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre durante le manifestazioni “E’ Natale a Modica” nel Chiostro di Palazzo San Domenico, Cinewav Italia proietterà gratuitamente dei fantastici film. Alle ore 18.00 per i più piccoli “Mamma ho per l’Aereo e alle ore 20.00 per gli adulti, il “The Greatest Showman e il “Il Diritto di Contare”. “Guarda sul grande schermo, ascolta sul tuo telefono Audio HD utilizzando il tuo telefono e le tue cuffie – spiegano i promotori – Cinewav è una tecnologia inedita al mondo che consente agli utenti di godere di immagini su grande schermo mentre ascoltano l’audio HD sui loro smartphone perfettamente sincronizzati. Basta usare l’app Cinewav (app store Apple, Google, Huawei)”. Insomma da non perdere. E buona visione.