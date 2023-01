Il modicano Marcello Pitino nuovo direttore sportivo della Novara Football Club

Marcello Pitino è il nuovo direttore sportivo della società Novara Football Club. L’accordo è stato raggiunto a fine giugno 2023. Marcello Pitino, modicano, 64 anni, ha un’esperienza trentennale nel settore calcistico.

E’ stato prima calciatore e poi dirigente in importante squadre tra serie B e C. Un augurio a lui per questo suo nuovo e importante incarico.