Il modicano GIuseppe Gerratana vince la Torino City Marathon. E anche altri due modicani ottengono buoni risultati. Ecco chi sono

La Torino City Marathon ha visto confrontarsi circa mille atleti sulle strade di Torino, e poi fuori dal territorio cittadino interessando i comuni di Moncalieri e Nichelino, con un percorso completo di 42 chilometri e 195 metri della durata complessiva di circa 5 ore e mezza.La manifestazione è partita alle 9 di oggi da piazza Castello, dove è avvenuto anche l’arrivo.

Oltre il vincitore Giuseppe Gerratana , la maratona di Torino ha regalato grandi emozioni a due atleti della Running Modica che hanno preso parte alla competizione nella città piemontese. Salvo Greco aveva un conto in sospeso con la distanza regina affrontata già ad Atene un paio di anni fa, ha ottenuto uno straordinario 24 posto assoluto e 6 della propria categoria con un personal best time di 2 h 46 che dimostra la completezza del nostro tesserato in tutte le distanze che affronta.

Un altro best time ottenuto anche da Giuseppe Cannata che aveva gia’ partecipato alle maratone di Firenze e Torino in precedenza. Questa volta la città sabauda regala la gioia del primato personale in 3h 47.