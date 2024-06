Il modicano Filippo Solarino fra i “tentatori” della nuova edizione di Temptation Island

C’è anche un modicano tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Filippo Solarino, 31 anni. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale, sarà tra i 13 “tentatori” che metteranno alla prova le donne fidanzate che partecipano al programma per testare il loro amore. Sei coppie inedite si faranno infatti tentare da 26 single, equamente divisi in 13 tentatori e 13 tentatrici.

Chi e’ Filippo Solarino

Filippo lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis e il kitesurf, ed è anche un sub esperto con brevetti che gli permettono di immergersi fino a 40 metri di profondità.

Per lui, questa è la seconda esperienza televisiva del genere. Di recente, infatti, era apparso nella nota trasmissione di Maria De Filippi, Tu sì que vales, su Canale 5. Anche in quel contesto, Filippo aveva fatto da “tentatore” per due donne dello spettacolo molto conosciute: la bellissima Sabrina Ferilli e la simpatica Luciana Littizzetto.

