Il Modica Gospel Academy illumina il Natale a Catania: successo alla Chiesa della Mercede
30 Dic 2025 23:07
CATANIA – Una chiesa gremita, luci soffuse e voci capaci di riempire ogni spazio con energia e spiritualità. Il Modica Gospel Academy, diretto dal maestro Giorgio Rizza, ha regalato a Catania una serata intensa e coinvolgente, trasformando la Chiesa di Santa Maria della Mercede in un luogo dove musica e messaggio si sono fusi in un’unica emozione.
Il concerto, andato in scena il 29 dicembre, ha conquistato un pubblico attento e partecipe, proveniente non solo dal capoluogo etneo ma anche da altre zone della Sicilia. Il repertorio ha attraversato i grandi classici del gospel internazionale e i brani più amati della tradizione natalizia, reinterpretati con la forza espressiva e il calore che contraddistinguono questo genere musicale.
Tra i momenti più intensi della serata, la presentazione del nuovo brano “The Fear of the Lord”, registrato solo poche settimane fa, che ha suscitato una vera e propria ovazione. Un passaggio musicale carico di pathos, capace di coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni.
L’evento è stato promosso dalla Marcello Cannizzo Agency, realtà consolidata nell’organizzazione di grandi appuntamenti musicali in Sicilia, ed è stato inserito nel cartellone ufficiale “Natale a Catania”, con il patrocinio del Comune. «Il gospel non è solo musica, ma un messaggio di speranza e condivisione – ha dichiarato il maestro Giorgio Rizza –. Portare questa realtà in un luogo intriso di storia e accoglienza come la Chiesa della Mercede rappresenta il modo migliore per celebrare lo spirito autentico delle festività».
Sotto la direzione di Rizza, il Modica Gospel Academy si è avvalso delle voci soliste di Sciara, Elma Rizza, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza, confermandosi una delle realtà corali più interessanti del panorama siciliano. Una formazione capace di unire rigore tecnico e intensa partecipazione emotiva, trascinando il pubblico in un’esperienza corale e condivisa.
A lasciarsi coinvolgere pienamente è stato anche il parroco, don Salvatore Cucè, che al termine del concerto ha chiesto un secondo bis. Il coro ha risposto con “Here I Am to Worship”, cantato tra i coristi, in un finale intimo e suggestivo che ha chiuso la serata tra lunghi applausi.
Dopo i concerti di Modica, Scicli, Pozzallo e Catania, il tour natalizio del Modica Gospel Academy prosegue con nuovi appuntamenti:
3 gennaio 2026, Santa Croce Camerina, ore 20.30, Chiesa di San Giovanni Battista;
4 gennaio, Modica, ore 19, Duomo di San Giorgio;
6 gennaio, Ispica, ore 20, Chiesa Madre Madonna delle Grazie.
Un cammino musicale che continua a portare il messaggio del gospel nelle chiese e nelle piazze della Sicilia, rinnovando – nota dopo nota – il senso più profondo del Natale.
[image: image.png]
