Il Modica Calcio vince 2-0 contro la Leonfortese

Il Modica Calcio di Pitino e Radenza ha vinto 2-0 contro la Leonfortese grazie a una doppietta di Luca Savasta. La prima rete è arrivata al 10′ quando Savasta, lanciato in porta da Palermo, è riuscito a superare Callejo con un tunnel. All’14’, c’è stata un’occasione per la Leonfortese con Meta che ha tirato verso la porta difesa da Marino e ha sfiorato il palo di sinistra.

Nella ripresa, il Modica ha raddoppiato dopo 8 minuti con Vindigni che ha lanciato Palmisano, il quale ha messo in mezzo per Savasta. Al 14′, Marino ha bloccato il tiro di Volo lanciato in contropiede. Verso la fine, Savasta ha sfiorato la tripletta da pochi passi.

La società ha deciso di avviare un periodo di silenzio stampa, quindi non sono riportate dichiarazioni dei tesserati.

MODICA CALCIO – LEONFORTESE 2-0

Modica Calcio: Marino, Trovato, Ababei (40’ st Ballatore), Strano (32’ st Incatasciato), Vindigni, Diop, Azzara (35’ st Famà), Palmisano, Agodirin (38’ st Biondi), Palermo (47’ st Cicero), Savasta. Panchina: Basso, Ballatore, Cicero, Guerci, Alfieri, Incatasciato, Parisi, Biondi, Famà. Allenatore: Giuseppe Strano.

Leonfortese: Callejo, Cacicia, Ferrara, Grasso, Russo, Puleo, Gonella (18’ st De Luca), Consiglio (30’ st Manuele), Meta (36’ st Mandala), Caputa (46’ st La Porta), Volo (28’ st Villani). Panchina: Maugeri, De Luca, Giovanetti, La Porta, Mandala, Manuele, Villani. Allenatore: Tarantino Pietro.

Marcatori: 10’ pt Savasta (M), 8’ st Savasta (M)

Ammoniti: Russo (L), Trovato (M)

Espulsi: Russo (L)