Il Modica Calcio torna finalmente alla vittoria contro il Paternò. Polemiche a fine gara con dirigenti avversari

Vittoria importantissima per il Modica Calcio che si regala l’1-0 contro la rivale Paternò, la sigla di Azzara mette in luce la grinta di Famà che gli serve un assist al bacio e regala tre punti al Modica e grandi emozioni a tutti gli spettatori presenti al “Vincenzo Barone”. Una partita che vedeva il Modica in grande defezioni a causa delle assenze importanti, tra le tante quelle di Parisi, Agodirin e di Vindigni. Tanti gli Under che si sono messi in mostra sin dal primo minuto con Ballatore chiamato ad aggiungersi alla lista a causa dell’infortunio prematuro di Incatasciato dopo soli 13’.

Primo tempo equilibrato tra due squadre che hanno tanto da giocarsi e non rischiano fino all’ultimo la giocata. Il primo colpo di testa verso la porta è di Micoli, l’attaccante prova a mandare il pallone in porta ma ne esce un campanile facile da controllare fuori da Marino. Al 13’ è Savasta a tentare la fortuna con un tiro dalla distanza, ci pensa il portiere ospite a parare in due tempi. Al 21’ l’occasione è tra i piedi di Maimone, disturbato da Alfieri ma in buona posizione manda un pallone alle stelle con lo specchio interamente libero. Servono altri 10 minuti per vedere la più grande occasione, è Giannaula a stoppare un pallone solo davanti la porta, miracolo di Marino che in due tempi riesce a neutralizzare l’avversario. Un miracolo per parte, al 47’ è Truppo a uscire e a chiudere lo specchio ad un Savasta lanciato solo verso la porta. Finisce così 0-0 dopo i 3’ di recupero.

Nel secondo tempo il Paternò entra subito con un piglio diverso e la voglia di fare punti. Al 4’ arriva ancora una grande parata di Marino, oggi oggetto di elogi dagli spalti, il portiere modicano chiude lo specchio a Messina che nell’occasione si infortuna ed esce dopo poco. Al 5’ subito altra occasione ospite con Giannaula che si fa murare da Diop in angolo. Serie di batti e ribatti che vede sempre gli ospiti più incisivi, al 30’ si accende la carica di Famà, l’attaccante recupera un pallone e parte in contropiede, salta il diretto avversario e lotta con uno dei difensori arrivati a chiudere, riesce a mettere in mezzo un pallone che trova la testa di Azzara e il gol del vantaggio. Allo scadere Partenò totalmente in avanti e Modica che va vicino al raddoppio, grande volata di Diop che la mette per Famà, l’attaccante tira di esterno e trova Truppo, ancora azione che continua e trova Savasta solo che da due passi manda di poco a lato.

“Il nostro percorso dice che dobbiamo provare fino alla fine a centrare i playoff, questo cammino ce lo siamo complicati da soli, oggi è stata una partita tirata, sapevamo fosse così ma credo che avere un gruppo come questo ti permette di cambiare spesso nei vari momenti della gara, bravi i miei ragazzi che hanno dato una risposta che si meritano come la società e i tifosi – dichiara Settineri – Non è cambiato nulla perchè ancora oggi siamo fuori dalla lotta playoff ma dobbiamo continuare a dare tanto. Con il Gela abbiamo fatto la migliore partita ma i pali ci hanno negato la vittoria, è stato un mese difficile ma magari gare come quella di oggi poi ti ripagano.

Modica Calcio- Paternò Calcio 1-0

Modica Calcio: Marino, Incatasciato (13’ pt Ballatore), Cacciola (22’ st Azzara), Alfieri, Diop, Trovato, Strano (43’ st Ababei), Palmisano, Biondi (5’ st Famà), Palermo, Savasta. Panchina: Basso, Ababei, Ballatore, Cavallo, Prezzabile, Azzara, Cicero, Famà, Vindigni. Allenatore: Alessandro Settineri.

Paternò Calcio: Truppo, Napoli, Mollica, Floro (40’ st Grasso) , Sangarè, Intzidis, Maimone, Fratantonio (12’ st Greco), Micoli (25’ pt Belluso), Giannaula, Messina (5’ st Asero). Panchina: Saccullo, Panarello, Asero, Greco, Viglianisi, Virgillito, Lo Monaco, Grasso, Belluso. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 30’ st Azzara (M)

Ammoniti: Alfieri, Strano, Marino (M), Asero (P)

Espulso: Alfieri (M)



