Il Modica Calcio torna a giocare in casa contro la Leonzio, dopo aver dato l’addio all’allenatore in seconda



Dopo la vittoria ritrovata contro il Mazzarrone il Modica Calcio si appresta a vivere una nuova partita in casa con ritrovato entusiasmo e voglia di dimostrare. Il gruppo ha lavorato duramente tutta la settimana per dare continuità a questo nuovo inizio, divertirsi e divertire contro la Leonzio.

La società sportiva ha nel frattempo dato il benservito all’allenatore in seconda, Walter Buccheri, voluto da Giancarlo Betta nella scorsa stagione e via via confermato dagli allenatori successivi. Il nuovo corso della direzione sportiva ha portato a questa scelt.a

Tornando all’impegno contro la Leonzio, va ricordato che la partita di andata si chiuse con uno 0-0 in una gara sudata e sofferta, dove Savasta e compagni hanno faticato a trovare spazi aperti contro una squadra quadrata e ben messa in campo. Il “Vincenzo Barone” sarà terreno fertile per le strategie ospiti, che puntano sempre su chiudere gli spazi e tentare una manovra di ripartenza. Ci sarà parecchio lavoro per gli esterni che dovranno dare soluzioni offensive ed essere risorse in più nelle manovre arretrate.

Gara speciale per tre degli elementi della rosa modicana, Trovato, Famà e Strano che la guarderà dagli spalti per squalifica. I tre ragazzi ritroveranno i vecchi compagni di squadra e saranno una risorsa in più per studiare al meglio come scardinare la difesa bianconera.

“Un nuovo impianto di gioco non si da ad una squadra in pochi giorni – dichiara mister Settineri – ma stiamo lavorando duramente per migliorare e tutto il gruppo mi sta seguendo quindi il merito va sempre a loro. Punteremo ancora una volta a vincere, dobbiamo sempre rispettare l’avversario ma consapevoli dei nostri mezzi. Il percorso che ci aspetta non è facile e lo sappiamo bene, non ci sono permessi margini di errore e dovremo dare il massimo, giorno dopo giorno, su ogni pallone”.

Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida delle 15:00 al “Vincenzo Barone” di Modica:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile.Attaccanti: Agodirin, Azzara, Fama’, Savasta.

