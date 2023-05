Il Modica Calcio ringrazia gli imprenditori che hanno sostenuto la stagione. Una festa tra amici

E’ stata innanzitutto una festa tra amici, poi una occasione per ringraziare formalmente le realtà imprenditoriali che hanno creduto, sostenendolo, il progetto del Modica calcio. Ieri sera la dirigenza del sodalizio sportivo, ha dato appuntamento a tutte le aziende che sono state vicine in questa stagione al Modica Calcio e con esse ha tracciato un bilancio festeggiando comunque la conclusione di una stagione che probabilmente poteva avere ben altro epilogo ma che non ha mancato di avere momenti importanti che, come ha affermato il mister Giancarlo Betta, ha visto la squadra comunque tra i protagonisti, nonostante fosse matricola e che ha permesso di sfiorare l’accesso ai play off. Una stagione calcistica nel corso della quale si è dimostrato in campo di non essere inferiori a nessuna squadra, come attestato dalle prove contro Taormina e Nuova Igea.

Danilo Radenza, Mattia Pitino, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta, al termine della serata hanno consegnato a tutti gli sponsor una maglietta della squadra con il relativo logo. Un gesto simbolico a voler evidenziare come ognuno di coloro ha contribuito ed è stato determinante per la crescita del progetto che solo qualche anno fa si pensava impossibile da far rinascere soprattutto in termini di ricostruzione e di recupero di un entusiasmo da parte non soltanto dei tifosi, ma della città tutta.

Questi mesi hanno invece dimostrato come sia possibile aggregare attorno ad un progetto sano ed ambizioso un numero sempre maggiore di imprese e di imprenditori, innescando un vero e proprio processo virtuoso che in qualche modo ha anche dato vita ad una vera e propria corsa a volerci essere e fornire il proprio contributo per far si che Modica anche dal punto di vista calcistico possa essere considerata una eccellenza.