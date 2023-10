Il Modica Calcio pareggia in casa della Leonzio

Il Modica Calcio ha guadagnato un punto prezioso in una partita equilibrata contro la Leonzio, terminata 0-0. La Leonzio è apparsa più pericolosa nel primo tempo, ma non è riuscita a capitalizzare le opportunità. Un momento chiave è stato un calcio di rigore concesso alla Leonzio al 15′, ma l’attaccante non è riuscito a convertire la penalità.

Nel secondo tempo, il Modica è sembrato più reattivo, ma ha faticato a creare opportunità chiare. Un colpo di testa di Savasta e un tentativo di Azzara sono state alcune delle occasioni per il Modica. Tuttavia, l’occasione più importante è arrivata sul finale, quando Agodirin si è trovato in posizione favorevole ma ha mancato il bersaglio.

Il pareggio è stato considerato giusto dai due allenatori. Betta, allenatore del Modica, ha notato che la Leonzio ha giocato meglio nel primo tempo, mentre nel secondo tempo è stato il Modica a spuntarla. Ha sottolineato l’importanza di dimostrare la forza della squadra in futuro.

In generale, è stata una partita equilibrata con opportunità per entrambe le squadre, ma nessuna è riuscita a segnare.

Leonzio – Modica Calcio

Leonzio: Cirnigliaro, Llama, Midolo, Strano, Tornatore, Trovato, Puccio, Sangiorgio, Famà, Ricca (20’ st Lanza), Mangiameli (28’ st Fiorentino). Panchina: D’Asero, Lanza, Riccieri, Russo, Iuculano, Mascara, Valenti, La Mesa, Fiorentino. Allenatore: Sebastiano Catania.

Modica Calcio: Marino, Ballatore (10’ st Ballatore), Cacciola, Aprile (10’ st Guerci), Vindigni, Diop, Incatasciato, Prezzabile (20’ st Agodirin), Grasso (10’ st Azzara), Manfrè (28’ st Kebbeh), Savasta. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Guerci, Genovese P., Cicero, Agodirin, Kebbeh, Azzara. Allenatore: Giancarlo Betta.

Marcatori:

Ammoniti: Sangiorgio (L), Diop (M), Famà (L), Aprile (M), Incatasciato (M), Mangiameli (L), Savasta (M), Llama (L), Guerci (M), Fiorentino (L)