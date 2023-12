Il Modica Calcio non riesce a sfondare il muro ennese

Sconfitta di misura per il Modica Calcio in quel di Enna, gli uomini di Strano giocano alla pari della capolista ma non riescono a strappare punti. Continua il percorso di crescita con la nuova guida tecnica, adesso testa al ritorno di Coppa Italia contro il Paternò.

Primo tempo che vede le due formazioni studiarsi e non voler rischiare di subire gol. I primi minuti l’Enna vuole dimostrare di meritare la vetta della classifica e pressa molto i rossoblu alla ricerca del vantaggio, ma il Modica riesce a contenere l’attacco e far rischiare alla formazione di casa di subire il gol dello svantaggio. L’occasione più ghiotta per la formazione della Contea arriva sui piedi di Savasta che si invola da solo verso la porta avversaria ma è Di Carlo a sbarrargli la strada. Gol sbagliato gol subito, al 35’ arriva un cross in area che trova pronto Cocimano, l’attaccante di testa non sbaglia e porta avanti i suoi.

Nella ripresa, Modica che spinge in avanti con tutte le sue forze, anche con i nuovi entrati Prezzabile e Azzara, ma non riesce ad impensierire seriamente l’estremo difensore ennese. La grande occasione capita sulla testa di Prezzabile che da pochi passi spara a lato e spreca l’occasione più importante. I padroni di casa giocano per limitare i danni e ci riescono, portando la gara al 90’ senza rischiare troppo e sfiorando il palo alla sinistra di Marino con un tiro di Vitelli. Al triplice fischio il risultato resta invariato a quello della prima frazione con l’Enna che ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo.

Enna Calcio – Modica Calcio 1-0

Enna Calcio: Di Carlo, Santonocito, Batista Sena, Di Dio, Tosto, Zappala, De Sousa, Sessa, Vitelli, Cocimano, Veneroso. Panchina: Sieko, Rotella, Rallo, Alessandro, Randis, Bassoli, Amante, Adeyemo. Allenatore: Campanella Giovanni.

Modica Calcio: Marino, Ababei (14’ st Biondi), Cacciola, Guerci (1’ st Prezzabile), Vindigni, Ferotti, Parisi, Palermo, Manfrè (1’ st Azzara), Palmisano, Savasta. Panchina: Basso, Ballatore, Musso, Biondi, Prezzabile, Azzara, Agodirin, Marsilio, Diop. Allenatore: Giuseppe Strano

Marcatori: 33’ pt Cocimano (E)