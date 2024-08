Il Modica Calcio arricchisce la batteria dei portieri: arriva Giovanni La Licata

Il Modica Calcio ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo portiere per la stagione 2024/2025: Giovanni La Licata. Dopo la firma di Pontet, il classe 2000, originario di Ragusa, ha risposto positivamente alla chiamata del Direttore Generale Marcello Pitino, legandosi al club rossoblù. La Licata porta con sé un’esperienza significativa, avendo giocato al Marsala da gennaio 2024, oltre a un passato promettente nelle giovanili del Meta Sport Ragusa.

Il percorso di La Licata è iniziato nelle giovanili del Marina di Ragusa, con cui ha vinto il campionato di Promozione, conquistando anche l’accesso all’Eccellenza. Nella stagione 2018/19, ha vestito la maglia del Città di Ragusa in Promozione, vincendo sia il campionato che la coppa, prima di trasferirsi al Frigintini, dove ha militato per tre stagioni consecutive. Durante la stagione 2022/23 in Eccellenza, La Licata ha diviso la sua esperienza tra Comiso e Virtus Ispica.

Riguardo al suo nuovo incarico con il Modica Calcio, La Licata ha espresso entusiasmo: “Arrivo in una società sana e ricca di ambizione. Qui c’è un gruppo di portieri di alto livello e questo mi aiuterà sicuramente a crescere e migliorare giorno dopo giorno. Mi sto inserendo bene in questo gruppo che è davvero bello, con ragazzi che hanno voglia di fare bene e di vincere. Conoscevo già mister La Malfa e so quanto sono importanti i suoi carichi di lavoro, e posso dire che mi ci trovo molto bene. Sono pronto a mettermi in gioco e darò tutto per questi colori.”

Con il suo arrivo, La Licata si unisce a un gruppo determinato a fare bene, e la sua esperienza e dedizione promettono di essere un valore aggiunto per la squadra.

