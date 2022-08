Il miracolo della vita, schiuse le uova di Caretta Caretta sulla spiaggia di Cammarata a Scoglitti

Sono nate le piccolissime tartarughe Caretta Caretta, sulla spiaggia di Cammarata, a Scoglitti. Le uova si sono schiuse e il miracolo della vita si è ripetuto. Con buona pace di tutti e lasciandosi indietro le polemiche politiche di questi ultimi giorni.

Una bella notizia anche che ripaga gli sforzi di chi, da settimane, osserva costantemente la parte dell’arenile dove mamma tartaruga ha deposto le uova prima di tornare nel suo mare affidando alla natura il futuro dei piccoli.

Dall’Enpa di Santa Croce Camerina un commovente messaggio: ” “Dopo ore di ricerche di altre piccole tartarughine, si è individuato il nido della schiusa e recuperato un piccolino ferito, con una pinna mancante .. sembra recisa di netto.

Abbiamo contattato la dott. Prato ,biologa che segue questi eventi, e concordato che si farà controllare da un veterinario per stabilire se si può liberare in mare in sua presenza, oppure consegnarla a chi di competenza, per essere curata .. stasera una serata memorabile..

buona vita piccoline che avete preso la via del mare…e a te piccolo Tarty ferito ,buona guarigione .. il posto è stato transennato ed’è vietato introdursi in spiaggia dove c’è il divieto.

Grazie a tutti a chi collaborerà a far si che venga rispettato”.