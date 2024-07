“Il mercato del Vittoria Calcio è da considerarsi chiuso”. Le parole del direttore sportivo Marco Cammarata

Il Direttore Sportivo del FC Vittoria ASD, Marco Cammarata, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle recenti voci di mercato che hanno coinvolto la squadra di Vittoria. “Per noi – afferma Cammarata – il mercato in entrata e in uscita è chiuso. In questi giorni sono stati accostati molti nomi a Vittoria. Si tratta di notizie ‘fake’. Nulla di vero. Siamo pronti per iniziare il ritiro precampionato con la rosa completa. Il campionato di Eccellenza sarà difficile, impegnativo e logorante, ma siamo fiduciosi nelle capacità dei nostri giocatori e nello staff tecnico. Siamo pronti a dare il massimo e a competere al meglio delle nostre possibilità. A giorni presenteremo tutti i calciatori che abbiamo contattato nelle scorse settimane e che vestiranno la maglia biancorossa”.

Le dichiarazioni di Marco Cammarata rispondono alle numerose speculazioni e voci di mercato circolate negli ultimi giorni riguardo possibili nuovi acquisti e cessioni di giocatori. Con il ritiro precampionato alle porte, la squadra di Vittoria si prepara a concentrarsi esclusivamente sulla preparazione atletica e tattica, con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima stagione.

La decisa affermazione del DS Marco Cammarata sulla chiusura del mercato può rassicurare i tifosi e fornire stabilità alla squadra, permettendo ai giocatori di concentrarsi sul campo senza distrazioni esterne. Con una rosa completa e pronta per il ritiro, il focus sarà ora sullo sviluppo del gioco di squadra e sull’affrontare le sfide del campionato con determinazione e coesione.

