Modica celebra Quasimodo: arte, poesia e memoria lungo l’antica Via Posterla

Sabato 2 agosto, dalle 18:00 alle 22:00, l’antica Via Posterla si trasformerà in un vibrante palcoscenico urbano per “Verso…Casa Quasimodo”, un evento culturale che intreccia poesia, arte e tradizione. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione La Contea Creativa, in collaborazione con le associazioni VIA e Proserpina – Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, con il patrocinio del Comune di Modica.

Un’occasione per riscoprire il cuore pulsante del quartiere medievale “Corpo di Terra”, stretto tra i Duomi di San Giorgio e San Pietro, e per rendere omaggio al figlio più illustre di questa terra: Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura.

Un quartiere si racconta tra arte e parole

Per una sera, la storia tornerà a vivere tra i vicoli in pietra, con artigiani locali all’opera, laboratori dal vivo, estemporanee di pittura e disegno, e letture poetiche affidate alla voce della poetessa Silvana Blandino e del gruppo “I Giovani di Quasimodo”. Un’esperienza immersiva, autentica, che unisce cultura alta e tradizioni popolari, coinvolgendo cittadini, artisti e visitatori.

Tour nella città del Nobel

Il programma prevede anche il tour guidato “La Città di Quasimodo”, con partenza alle 18:30 dalla scalinata del Duomo di San Pietro. Un viaggio a ritroso nel tempo, tra i luoghi cari al poeta, che si concluderà nella suggestiva Casa Natale di Quasimodo, oggi museo, dove le sue parole ancora abitano le stanze.

Un atto d’amore per Modica e per la cultura

“Verso…Casa Quasimodo” è più di un evento: è un ritorno alle radici, un invito a vivere la città con occhi nuovi, attraversando le vie dove la poesia è nata e continua a camminare. Un’occasione per far incontrare passato e presente, talento e memoria, comunità e bellezza.

© Riproduzione riservata