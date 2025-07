Libri d’aMare chiude con Pietro Grasso: appuntamento a Punta Secca

Un finale carico di significato per l’edizione 2025 di Libri d’aMare, la rassegna letteraria che, per l’undicesimo anno consecutivo, ha trasformato la splendida Piazza Belvedere in un teatro di parole, riflessioni e storie. Sabato 2 agosto alle 21.45, sul palco di Punta Secca salirà Pietro Grasso: ex presidente del Senato, magistrato simbolo della lotta alla mafia, oggi autore di un’opera destinata a lasciare il segno nelle coscienze, soprattutto dei più giovani.

Il titolo del libro è una domanda che pesa come una scelta: “Da che parte stai?”. Una graphic novel pubblicata da Tunué, scritta insieme a Emiliano Pagani, Alessio Pasquini e Loris De Marco, con la prefazione di Geppi Cucciari. Un racconto visivo potente, arricchito da supporti multimediali, che ripercorre la storia dell’Italia ferita dalle mafie, dagli anni di piombo fino alle stragi di Capaci e via D’Amelio, filtrata dallo sguardo del figlio di un magistrato. Un’opera che parla di responsabilità, memoria, coraggio. Che chiama in causa le nuove generazioni, invitandole a non essere spettatrici.

A intervistare Grasso sarà Domenico Occhipinti, co-direttore artistico della rassegna insieme ad Alessandro Renda. “Sarà una serata intensa – dichiara Renda – in cui cultura e impegno civile si incontrano. Concludiamo questa edizione con un messaggio forte: la lettura può ancora accendere coscienze, formare cittadini, seminare futuro”.

Il libro, ispirato a eventi vissuti da vicino da Pietro Grasso, ripercorre pagine tragiche e decisive della nostra storia: l’omicidio di Placido Rizzotto, la nascita del Pool Antimafia, il Maxiprocesso, fino agli attentati a Falcone e Borsellino e alle rivelazioni di Giovanni Brusca. Non è solo memoria, è un’eredità civile da raccogliere.

La presenza di Grasso a Punta Secca chiude un’edizione che ha visto protagonisti, tra gli altri, Veronica Galletta, Arianna Mortelliti e Attilio Bolzoni. Un viaggio tra le parole che ha attraversato letteratura, attualità e impegno civile, confermando Libri d’aMare come uno degli appuntamenti culturali più autorevoli del Sud Italia.

L’ingresso alla serata è libero.

