Il mascherone barocco torna a parlare: Birrocco celebra i suoi 10 anni con una festa di Ferragosto indimenticabile

Ha la bocca spalancata, lo sguardo fisso e un’espressione che sa di sfida. È il mascherone barocco scelto quest’anno per rappresentare la decima edizione di Birrocco, il festival delle birre artigianali che animerà la piazza del porto turistico di Marina di Ragusa dal 14 al 17 agosto. E proprio nella notte più attesa dell’estate, Ferragosto, sarà lui – simbolo di un’identità antica e ribelle – ad aprire le danze di una festa che si preannuncia memorabile.

Il mascherone non è un volto qualsiasi. È uno dei celebri volti in pietra del “Balcone della Maldicenza” di Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla, figure scolpite nel tardo barocco siciliano per rappresentare vizi, sberleffi e verità taciute. Ironici, inquietanti, spesso irriverenti: sono testimoni muti di un tempo che aveva il coraggio di dire tutto, anche con una smorfia. E a Birrocco, questi mascheroni tornano a parlare, trasformandosi ogni anno in simboli iconici del festival, fino a diventare veri e propri boccali da collezione in 3D.

Una notte barocca da brindare: il Ferragosto di Birrocco

Ma è nella notte di Ferragosto che questa simbologia esplode in tutta la sua forza. Il mascherone diventa volto collettivo di una festa che unisce cultura popolare, convivialità e libertà. Sarà una notte speciale, con live show, dj set, performance artistiche e brindisi sotto le stelle, nel cuore di un porto che diventa piazza, palco e pista da ballo.

“Birrocco è come un mascherone barocco: ironico, diretto, impossibile da ignorare – racconta Davide Savasta, direttore artistico –. E quest’anno, con il decennale, abbiamo voluto rendergli omaggio più che mai. Il boccale celebrativo sarà un oggetto da conservare, ma anche un simbolo di appartenenza a una comunità che ogni anno si ritrova qui, per brindare insieme”.

Barocco, birra e libertà: una festa che è anche identità

Accanto al volto barocco, spunta anche una lucertola, altro simbolo di questa edizione: agile, curiosa, capace di infilarsi ovunque. Proprio come lo spirito di Birrocco, che da dieci anni si insinua tra le serate siciliane con leggerezza, gusto e voglia di stare insieme.

Non solo birra (nove birrifici selezionati, tra Sicilia, Italia ed Europa), non solo street food (tra arancini, cous cous, pasta gourmet e dolci tipici), ma una vera esperienza collettiva che ogni anno si rinnova e conquista. E che, quest’anno, ha il sapore di un brindisi barocco, rumoroso e travolgente come un mascherone che ride in faccia all’estate.

