Il mare si infrange sul litorale di via Marina a Donnalucata. A rischio erosione i luoghi

Mare grosso ed onde così alte da infrangersi sul lungomare di via Marina a Donnalucata al punto da sollevare il problema della salvaguardia dei luoghi al fine di evitare che l’infrastruttura venga compromessa nella sua sede. Il maltempo dei giorni scorsi porta alla ribalta il rischio che il mare, entrando in maniera “prepotente” verso la costa, possa danneggiare il lungomare minando le fondamenta. Se il problema dovesse continuare a riproporsi c’è il serio rischio di compromettere l’infrastruttura. Un danno non indifferente per una parte della borgata sciclitana in cui si affacciano le antiche case di villeggiatura negli ultimi anni interamente restaurate e soprattutto “vissute” da tante persone.

Il problema è la diretta conseguenza del fenomeno dell’erosione? Interrogativo d’obbligo.

Donnalucata è la prima frazione che paga lo scotto di interventi eseguiti senza studi corretti delle correnti marine. E semmai di queste ce ne sono state nel tempo non sono state diligentemente prese in considerazione. Tanto che si sono resi necessari interventi di messa in sicurezza della costa per evitare l’accentuarsi del fenomeno dell’erosione costiera. Interventi eseguiti con l’installazione di frangiflutti lungo il tratto fra Donnalucata e Bruca alle porte di Cava d’Aliga. Il mare che ha “toccato” in maniera violenta il lungomare di via Marina rappresenta un pericolo. Ed allora è necessario che si proceda con il progetto di ampliamento del porticciolo che prevede l’intervento proprio in questa parte della frazione ed il lungomare di via Marina. La realizzazione dell’opera, già predisposta dagli uffici del Genio civile opere marittime di Palermo, porterebbe alla salvaguardia del lungomare e della parte storica della borgata marinara di Donnalucata senza contare che potrebbe diventare un importante molo di attracco per imbarcazioni anche da diporto oltre che della piccola marineria.