Il maltempo colpisce anche Chiaramonte: albero cade al corso Umberto, mancanza della luce in alcune contrade

Il maltempo che ha imperversato per tutta la giornata di ieri ha colpito anche Chiaramonte Gulfi, oltre al resto del territorio provinciale. Un albero è caduto nei pressi del Comune, in corso Umberto a Chiaramonte.

Si sono registrate anche infiltrazioni d’acqua in alcune case, e altri alberi abbattuti dal vento che si sono riversati sulla strada. L’illuminazione è venuta a mancare anche a Roccazzo e in altre contrade della provincia dove i tecnici dell’Enel sono già all’opera per ripristinare la corrente.

Gli interventi sono stati seguiti anche dai tecnici comunali per cercare di arginare il problema.