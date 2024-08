Il Maestro Giovanni Lissandrello dona al Comune di Ragusa un’opera pittorica

Il maestro Giovanni Lissandrello ha deciso di donare un’opera pittorica al Comune di Ragusa che andrà ad arricchire la chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri di Ibla.

Il Consiglio direttivo dell’associazione culturale Officina 90 ha espresso grande soddisfazione per la decisione del Maestro Giovanni Lissandrello di realizzare e donare al Comune di Ragusa un’opera pittorica di grandi dimensioni. Questa straordinaria opera, che può essere ammirata sullo sfondo della chiesa sconsacrata San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, è improntata sui temi della sacralità e rappresenta un significativo contributo artistico per la città.

Officina 90 ha sottolineato il grande talento dell’artista ragusano, ringraziandolo per aver arricchito uno dei monumenti più belli dell’antico quartiere di Ibla, che fa parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Oltre alla sua recente donazione, Giovanni Lissandrello è stato anche lodato per il suo ruolo di promotore culturale, avendo organizzato numerose mostre di alto livello, tra cui le edizioni collettive di “Artincontro”, promosse dall’associazione. Il suo impegno costante ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione dell’arte e della cultura nella città di Ragusa.

