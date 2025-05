Il Liceo Musicale “G. Verga” incanta Modica con un concerto tribale e contemporaneo

È stato un inno al ritmo primordiale, una celebrazione della potenza del suono che attraversa i secoli e le culture: giovedì 22 maggio, il Teatro Garibaldi di Modica ha vibrato al battito delle percussioni del Liceo Musicale “G. Verga”. Protagonisti della serata, i giovani dell’ensemble “Drums Together”, che hanno condiviso il palco con una leggenda mondiale della percussione, il maestro Nebojša Jovan Živković.

Un viaggio musicale tra tradizione e sperimentazione

Il concerto – intitolato To the Gods of Rhythm – si è trasformato in un’esperienza immersiva per il pubblico. Un programma variegato e coinvolgente ha condotto gli spettatori attraverso la body music, sperimentazioni sonore contemporanee e momenti di raffinata intensità emotiva. Živković, presenza magnetica e carismatica, ha incantato con l’omonima composizione To the Gods of Rhythm, un brano che mescola voce e djembe in un dialogo evocativo e tribale, capace di rievocare atmosfere rituali di antiche civiltà. A seguire, l’esecuzione di Ilijas per marimba – una delle sue opere più suonate al mondo – ha offerto un momento di pura emozione sonora.

Spettacolo nella musica, spettacolo nella visione

Tra i momenti più originali della serata, l’esecuzione del brano Trio per uno, dove Živković ha condiviso la scena con tre giovani percussionisti in un gioco visivo e ritmico al limite della coreografia. Grazie a una videocamera aerea, il pubblico ha potuto apprezzare anche visivamente la disposizione scenica degli strumenti – grancassa, bongos e ciotole – in un intreccio acrobatico di mani e bacchette che ha sfiorato la performance teatrale.

“Drums Together”: talento, costanza e premi

Nati nel 2014 da un’idea del docente Giuseppe Valenti, i “Drums Together” rappresentano un fiore all’occhiello del Liceo Musicale “Verga”. Nonostante il naturale ricambio dovuto alla conclusione dei percorsi scolastici, l’ensemble continua a stupire per il livello tecnico e l’energia interpretativa, collezionando premi prestigiosi e calcando palcoscenici in tutta Italia con una maturità artistica sorprendente. Un ringraziamento sentito è stato espresso alla Fondazione Teatro Garibaldi e al Comune di Modica, per la costante sinergia con le attività del Liceo. La serata è stata condotta dalla prof.ssa Loredana Vernuccio, referente per il Musicale, che ha evidenziato anche il valore formativo dell’evento.

Dietro le quinte: quando il concerto è anche scuola

L’evento, infatti, ha rappresentato il culmine operativo del progetto “Dietro le quinte”, parte del Piano Estate 2021-2027 del Ministero dell’Istruzione. Ideato dalla prof.ssa Mariolina Marino e seguito sul piano pratico proprio dal maestro Valenti, il progetto ha avvicinato gli studenti al management dello spettacolo: dalla comunicazione alla logistica, dalla produzione alla direzione artistica.

Un esempio virtuoso di scuola che forma, ispira e suona

Il Liceo Musicale “G. Verga” conferma così la sua vocazione a formare non solo musicisti, ma giovani cittadini consapevoli, capaci di interpretare il presente e costruire il futuro anche attraverso l’arte. E To the Gods of Rhythm non è stato solo un titolo evocativo: è stato un omaggio autentico alla forza primitiva e universale della musica.

