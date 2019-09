Il Liceo Carducci di Comiso alla scoperta del Parlamento Europeo - Ragusa Oggi

Il Liceo Carducci di Comiso alla scoperta del Parlamento Europeo

Condividi su:

IL Liceo Carducci di Comiso alla scoperta del Parlamento Europeo. Grazie al PON “Work experiences in Bruxelles” , avviso MIUR/PON 3781/2017 ( Potenziamento dei percorsi di ASL in ambito transnazionale, codice progetto 10.2.5B.FSEPON SI 2017.57) 15 alunni dell’istituto, tutti esperti in lingua inglese con livello minimo B1, stanno facendo una esperienza di ben 21 giorni all’estero, nella capitale europea di Bruxelles, alla scoperta della storia dell’Europa e delle istituzioni parlamentari.

Gli studenti del liceo classico sono Asia Bella, Martina Castilletti, Carla Failla, Francesco Turtula della VA, Enrica Caggia della V B, Marta Asta, Nicoletta Girlando, Carmelo Gulino e Pietro Paterno della IV A; quelli dello scientifico Maria Biscotto della VC, Lucia Biscotto, Anna Caggia e Alberta Cannella della IVA; quelli del liceo artistico Carmen Manolache della VAT e Luca Rabino della IV A . Ad accompagnarli il dirigente scolastico, dott.ssa Maria Giovanna Lauretta, i tutor del progetto, proff. Salvatore Garofalo e Natasha Lo Nigro, e i proff. Angelo Iemulo e Maria Stella Micieli.

Si tratta di un progetto molto articolato che ha richiesto più di un anno di lavoro preparatorio del gruppo di progettazione e gestione PON, e che si inquadra nel piano di Alternanza scuola lavoro, ormai rinominato PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) curato dal prof. Salvatore Garofalo.

Gli alunni in questi 21 giorni visiteranno tutte le istituzioni europee e in collaborazione con l’agenzia BXL seguiranno un percorso di studio e conoscenza della storia e dell’organizzazione dell’Unione Europea. Non mancheranno anche le visite ai luoghi rappresentativi di Bruxelles sia sul piano della storia dell’Europa, per esempio la Casa della storia europea, sia sul piano istituzionale, come il Parlamento. Gli alunni hanno gia’ visitato la sede di rappresentanza della Regione Sicilia, il Comitato delle Regioni, il Consiglio d’Europa, il CESE e continueranno con la visita della Commissione europea e del parlamentarium. Per loro previsti anche diversi works project sulla progettazione europea e anche attività di role play al parlamentarium dove simuleranno il lavoro dei deputati europei durante le sedute del Parlamento.

<<Il progetto e’ uno dei più prestigiosi che la nostra scuola sta realizzando nel campo delle attività di Alternanza scuola lavoro -ha detto il dirigente scolastico, dott.ssa Maria Giovanna Lauretta- .

Gli alunni sono seguiti nelle loro attività da professionisti specializzati in politiche europee che li possono guidare al meglio a conoscere la macchina di funzionamento dell’Unione in un momento molto delicato di trasformazione. Inoltre, trattandosi di alunni di quarta e quinta, il lavoro e’ molto utile in vista degli esami di stato sia per la parte che riguarda Cittadinanza e Costituzione sia per la parte sulle attività di alternanza. E’ un’ attività che qualifica il percorso formativo e di orientamento dei nostri studenti, li guida ad una scelta consapevole per il loro futuro di cittadini e soprattutto apre loro una finestra sulle numerose opportunità di lavoro che l’Unione Europea offre>>.