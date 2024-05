Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, a Ragusa

Il Camper della Libertà, con a bordo il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, prosegue il suo tour siciliano e farà tappa a Ragusa, terza provincia del tour, dopo Messina e Siracusa. L’appuntamento è fissato per le ore 12 di mercoledì 29 maggio presso l’Hotel Montreal, situato in Via San Giuseppe 14.

Programma dell’evento

L’evento inizierà alle 12 di mercoledì 29 maggio presso l’hotel Montrale, in via San Giuseppe 14 a Ragusa.

Durante l’incontro, Cateno De Luca aggiornerà la stampa sugli sviluppi e i progressi del tour, incontrerà sostenitori e sostenitrici del movimento Sud chiama Nord, discuterà i piani e le strategie per il futuro politico del movimento, con particolare attenzione alle tematiche regionali.

Il tour del Camper della Libertà è parte di un’iniziativa più ampia di Sud chiama Nord per rafforzare la presenza del movimento nelle diverse province siciliane, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo il dialogo su questioni politiche e sociali rilevanti per la regione.

L’evento è aperto a giornalisti e rappresentanti della stampa locale e regionale, sostenitori e membri del movimento, cittadini interessati a conoscere e partecipare alle attività di Sud chiama Nord.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Ragusa e delle zone limitrofe per interagire direttamente con Cateno De Luca e discutere delle prospettive future del movimento e delle politiche regionali.

© Riproduzione riservata