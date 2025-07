Il Jazz fest estate a Pozzallo: un evento da non perdere con Francesco Cafiso e molti altri artisti

L’evento è organizzato dal Comune pozzallese in collaborazione con Agimus Ibla Classica International. Ed è in programma, domani sera a partire dalle 21, all’interno della villa comunale della cittadina marinara a poche centinaia di metri da palazzo La Pira sede municipale.

In concerto Francesco Cafiso al sassofono, Mario Schiavone al pianoforte. In apertura esibizione di Elisa Guarella. Si preannuncia una festa del jazz di grande valore viste le capacità artistiche dei protagonisti che si esibiranno in una cornice paesaggistica fra verde e mare.

© Riproduzione riservata