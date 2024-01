Il gran finale del “Villaggio del Gusto” a Ragusa: dal pane di casa allo sfincione di Bagheria. Da oggi fino a domenica

Il Villaggio del Gusto a Ragusa, organizzato con passione da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia, in collaborazione con il Comune di Ragusa e il Libero Consorzio, giunge al suo tanto atteso gran finale nel weekend dall’5 al 7 gennaio. Questo evento offre un’opportunità imperdibile per immergersi nei sapori autentici della tradizione siciliana.

Situato in Via Roma, il Villaggio del Gusto accoglierà ospiti speciali durante tutto il weekend conclusivo. La Comunità del Pane di Casa di Modica sarà presente costantemente per presentare le sue specialità.

IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Il programma del weekend inizia con un laboratorio “U cucciddatu” che celebra i formaggi caprini e il pane, a cura dell’Accademia italiana della Cucina, con Vittorio Sartorio e Enzo Di Pasquale. L’evento clou della giornata di domenica 7 gennaio sarà il laboratorio sullo sfincione, un piatto amato dagli appassionati della cucina siciliana.

Durante l’intero weekend, sarà possibile incontrare diversi produttori presenti nel Villaggio, offrendo una vasta gamma di prelibatezze da degustare e acquistare. Inoltre, saranno organizzati due focus importanti: uno dedicato alle erbe amare a cura di Giovanni Maltese e l’altro sull’influenza della cucina araba nella tradizione siciliana a cura di Tullio Sammito.

L’evento non trascura l’aspetto sociale e solidale: durante il weekend, saranno presenti i ragazzi dell’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), che presenteranno le loro attività. Sarà un’importante occasione per sensibilizzare e promuovere la solidarietà attraverso il mondo del gusto del Villaggio del Gusto. I volontari della Lilt saranno anche presenti.

Per concludere il weekend in modo speciale, il sindaco Peppe Cassì, l’assessore Giorgio Massari e il Commissario del Libero Consorzio, Patrizia Valenti, saluteranno i singoli produttori domenica 7 gennaio alle ore 17:30, per poi concludere con un brindisi collettivo presso la Casa Slow Food Sicilia in Via Roma, 151.

Tutti i laboratori del gusto saranno attivi con ingresso gratuito. È possibile prenotare la partecipazione attraverso i link presenti sui canali social di Slow Food Ragusa.