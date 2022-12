Il Governo riduce il taglio delle accise sulla benzina e i prezzi tornano ad aumentare

I dati sui prezzi alla pompa di benzina e gasolio diffusi oggi da Quotidiano Energia confermano in pieno l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Codacons circa gli effetti della riduzione del taglio delle accise disposto dal Governo.

Era prevedibile, infatti, un immediato rialzo dei listini dei carburanti alla pompa come conseguenza dell’aumento delle accise. Oggi un pieno costa in media 6,1 euro in più rispetto a novembre con un aggravio di spesa da +146 euro annui a famiglia, ma gli effetti più pesanti della misura adottata dal Governo si faranno sentire sui prezzi al dettaglio. I rialzi dei carburanti provocheranno infatti nei prossimi mesi rincari a cascata per beni e servizi, con ripercussioni sul tasso di inflazione già alle stelle.