Il gol del “mazzariddaru” Arena chiude il match del Pisa. Esordio col botto in serie B contro la Samp

di Giada Drocker – "Non me lo immaginavo così bello, è stato un momento fantastico appena la palla è entrata in rete" dice così Alessandro Arena, giovane di Marina di Ragusa nel dopo partita rispondendo alle domande della giornalista di Sky sport. Il suo gol all'esordio a 23 anni in serie B ha permesso al Pisa di portarsi sul 2 a 0 contro la Sampdoria. Si è commosso; aveva avuto l'occasione di segnare anche nella prima frazione di gioco. Ma il gol lo ha messo a segno nella ripresa. Centrale, scarta due avversari, si sistema il pallone sul sinistro e batte in porta. Poi la corsa, finisce in ginocchio con il volto tra le mani. La grande fiducia del mister Aquilani che lo ha preso dal Gubbio è per Alessandro una spinta in più "con la sua fiducia si possono fare grandi cose" . Opportunità colta, primo gol in serie B, vittoria importante per il Pisa contro la blasonata Samp e proprio al Marassi. "Da dove vengo io è una bellissima cosa questa" dice sempre Alessandro a Sky Sport, pieno di gioia e la prima dedica: al padre e al fratello arrivati a sostenerlo all'esordio proprio da Marina di Ragusa. Sui social, esplode l'orgoglio "mazzariddaro". Tra i commenti social quello di Emilio Carnemolla che forse inquadra il senso della grande gioia di Marina di Ragusa: "Noi non siamo un paesello – scrive – noi siamo una comunità. I figghi nostri sono i figli di tutti, siamo quelli che accompagnano le donne a casa di notte, anche a piedi, siamo semplicemente una grande famiglia, ovunque ci si trovi. Oggi hai fatto piangere tutti! Lunga vita figghiu di Peppì Arena". C'è chi già lo chiama "Dybalarena". Una gavetta sana e determinata. Prima a Marina di Ragusa poi nel Catania, Acireale, nuovamente Catania, poi Messina e Gubbio dove viene notato da mister Aquilani. Un giovane sano. E a Marina di Ragusa si fa il tifo per lui. Per la cronaca, il Pisa squadra al debutto – come Alessandro – , in serie B conquista i 3 punti con il secco 0-2. I toscani passano in vantaggio con Matteo Tramoni al 14mo; approfitta di una svista del portiere ed insacca. E il 14 pare portar bene al Pisa che stesso minuto ma nella ripresa, consegna al 'mazzariddaru? Alessandro Arena il pallone del raddoppio. Un gran gol.