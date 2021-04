Ruta, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo nel magazine d'inchiesta "Il Clandestino", ha proseguito la sua carriera dapprima nelle tv locali e poi, ormai da molti anni, come inviato della redazione di Palermo del quotidiano La Repubblica. Ha studiato giornalismo in Piemonte e ha un master sempre in questo ambito. Adesso l'importante traguardo raggiunto con il concorso Rai per la Tgr. Gli altri vincitori in graduatoria per la Sicilia sono Salvatore Fazio, Carla Falzone, Giuseppe Marino e Salvatore Toscano. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it