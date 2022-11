Il giorno pazzo del black friday. Ecco le offerte davvero imperdibili e ultra scontate

Ormai il Black Friday è entrato a far parte delle nostre abitudini: nato in America, in Italia si è diffuso prima online (in particolare su Amazon) e poi anche nei negozi fisici. Oggi il BF è l’ennesima occasione per fare acquisti di ogni genere a prezzi scontati, cosa che quest’anno è forse ancor più utile del solito visto il carovita galoppante.

Ed allora vediamo insieme alcune offerte davvero imperdibili. Oggi è possibile ottenere uno sconto fino al 40%, ad esempio, per l’acquisto di computer o accessori digitali. Basta CLICCARE QUI per poter accedere con facilità e ottenere il pc dei propri sogni.

Ma per casa, e la vita di tutti i giorni, è possibile ad esempio ottenere un bellissimo bollitore o un’aspirapolvere senza fili spendendo meno di 30 euro, con uno sconto anche fino al 35%. Basta CLICCARE QUI per poter scegliere tra diverse tipologie di simpatici e utili strumenti per la casa.

Ma per il black friday c’è chi si porta avanti anche per i regali di Natale. Ed ecco allora una selezione di regali per papà o mamma, o per i propri figli, da far trovare sotto l’albero. Dalla sciarpa ai guanti, dall’apribottiglie ai capi di abbigliamento, è possibile ottenere uno sconto anche fino al 60%. In questo caso basta CLICCARE QUI per poter accedere e fare la propria scelta ottenendo i regali direttamente a casa.

Tuttavia, come tutte le iniziative di shopping con forti sconti su larga scala, anche il Black Friday può diventare un’occasione per mettere a segno delle truffe o, più semplicemente, per vendere degli scarti di magazzino facendoli passare per merce nuova. Ecco, dunque, alcuni consigli di prudenza per evitare i rischi più comuni.

Black Friday: le regole base di Federconsumatori

Dobbiamo distinguere tra due Black Friday: quello online e quello nei negozi fisici.

Il Black Friday nei negozi lo dobbiamo affrontare esattamente come affrontiamo i saldi stagionali:

1) Controllare i prezzi prima e dopo gli sconti

2) Accertarsi che sia merce recente e non scarti di magazzino

3) Diffidare dagli sconti eccessivi

4) Ricordarsi che anche con gli sconti abbiamo sempre il diritto di reso e la garanzia legale

Il Black Friday online, specialmente quello su Amazon, è molto più complesso perché può essere “frenetico”: offerte del giorno, offerte lampo, offerte inaspettate… c’è un po’ di tutto e non bisogna né farsi prendere in giro né confondersi o scoraggiarsi.