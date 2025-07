Il giornalista Franco Portelli assolto: RagusaOggi da sempre al servizio dell’informazione libera

La Corte d’Appello di Catania ha messo la parola fine su una vicenda giudiziaria che ha coinvolto, ingiustamente, il nostro fondatore ed ex direttore Franco Portelli. La Prima sezione penale, presieduta dal giudice Sebastiano Mignemi, ha infatti confermato l’assoluzione già pronunciata in primo grado dal Tribunale di Ragusa lo scorso 12 dicembre 2023. “Assolto perché il fatto non sussiste”: questa la formula che restituisce serenità, dopo anni di attesa, a chi ha sempre agito con correttezza, nel rispetto della deontologia e con spirito di servizio verso la comunità.

Il procedimento vedeva imputati, oltre a Portelli, anche l’imprenditore locale Antonino Firullo. Al centro della vicenda, una “lettera al direttore” pubblicata su RagusaOggi.it, che riportava il punto di vista critico dell’imprenditore su alcune vicende riguardanti l’ambito sanitario locale, nell’anno 2016. A querelare furono due medici e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, costituitisi parte civile.

Il giudizio di primo grado aveva già chiarito che non vi era stata diffamazione. Ora anche la Corte d’Appello lo ha confermato, ribadendo che non c’è alcun reato e che i fatti non sussistono. I querelanti – i due medici e l’Asp 7 – sono stati anche condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Franco Portelli è stato difeso dall’avvocato Emilio Cintolo, mentre Antonino Firullo era patrocinato dall’avvocato Massimo Garofalo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, ma la formula assolutoria è chiara e netta.



Come redazione di RagusaOggi.it, accogliamo questa sentenza con sollievo ma anche con la determinazione di continuare a fare il nostro lavoro, con lo stesso spirito che ci anima fin dal primo giorno: informare in modo trasparente, dare voce ai cittadini, raccontare i fatti con rispetto e responsabilità. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, e la possibilità di ospitare opinioni, anche critiche, fa parte del diritto all’informazione. Questa sentenza lo riafferma.

© Riproduzione riservata