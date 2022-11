Il Gas Mazzarelli promuove confronto su economia circolare e democrazia alimentare. Il 3 dicembre al Csc di Ragusa

L’Associazione G.A.S. Mazzarelli promuove la prima giornata di informazione e dibattito sul fenomeno dei Gruppi di Acquisto Solidale e quindi sulle nuove tendenze verso un consumo critico e consapevole per una cultura del benessere attraverso sani stili di vita, comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Il G.A.S. Mazzarelli è nato nel 2016 dalla volontà di un piccolo gruppo di persone tenaci che hanno creduto in un progetto: far diventare scelte consapevoli le abitudini quotidiane.







Oggi il G.A.S. Mazzarelli conta circa cento associate e associati e collabora con altre realtà del territorio che operano con i medesimi principi e sostiene le associazioni che condividono il senso della solidarietà sociale.

L’iniziativa “Il cambiamento possibile. Economia circolare e democrazia alimentare” – si terrà il 3 dicembre a Ragusa, dalle ore 10 alle 13 presso il Centro Servizi culturali di via Diaz e, come dichiara la Presidente del G.A.S. Mazzarelli, Cecilia Tumino – vuole essere un punto di partenza dove esperti e responsabili del settore agro alimentare, dell’economia, della politica, dei G.A.S, produttori e soci, mettono insieme conoscenze e competenze per dare continuità a un progetto di cambiamento possibile, come appunto recita il titolo. L’invito a partecipare è rivolto tutti ma specialmente a chi vuole conoscere un modo diverso e consapevole di acquisto solidale, di attenzione verso i piccoli produttori del territorio e le aziende che seguono una produzione etica.”