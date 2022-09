Il Futsal Ragusa finalmente in pista

Lunedì 29 agosto dirigenza, staff tecnico e giocatrici si erano incontrati per presentare le novità della stagione 2022/2023.

Lunedì 5 settembre dirigenza, staff tecnico e giocatrici si sono rivisti, questa volta al campo Petrulli, le giocatrici in pantaloncini e maglietta, per quello che è stato il primo allenamento in vista della nuova, impegnativa, stagione.

In un’atmosfera da primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, le giocatrici, le “vecchie” e le nuove arrivate, agli ordini della preparatrice atletica Maya Ruzickova, e sotto lo sguardo attento di mister Giuseppe Marino e Sandra Brkan, Peppe Lo Monaco e Damiano Bonincontro, hanno iniziato a sudare, inanellando giri di pista, per provare a togliere la “ruggine” accumulata in questa lunga pausa estiva. Corsa ed esercizi la ricetta.

Si continuerà così, alternando sedute per “fare il fiato” in pista con altre, al PalaParisi, dove ci si concentrerà più specificatamente sulla parte tecnica, per arrivare in perfetta forma al 16 ottobre, quando le ragazze, per la prima di campionato, saranno impegnate sul campo di Noci.