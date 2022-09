Il Futsal Ragusa dà il via alla nuova stagione con alcune novità dentro e fuori dal campo

La novità più importante è sicuramente il passaggio di testimone a capo della società, che volge ancora più al femminile e trova nella figura dell’imprenditrice Clara Noto il nuovo punto di riferimento. Un emozionatissimo Vincenzo Gregna lascia, pur rimanendo nella dirigenza come delegato ai rapporti società-lega, il ruolo di presidente.

Ad aprire l’incontro è stato l’ormai ex presidente che, dopo i ringraziamenti per i successi ottenuti in così poco tempo, ha passato la parola al neo presidente, la quale ha ribadito l’importanza di un gruppo coeso in campo, condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Confermati tutti i dirigenti che hanno guidato la società nella scorsa stagione: Marinella Cilia, vicepresidente, direttore sportivo e team manager; Damiano Bonincontro, segretario; Giuseppe Lo Monaco, addetto agli arbitri; Giulia Licitra, responsabile del settore comunicazione.