Il funerale di Teresa Floriddia nella chiesa Madonna Assunta: la donna lascia il marito e quattro figli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si svolgeranno venerdì pomeriggio, alle 16,15, a Vittoria, i funerali di Teresa Floriddia, la donna di 40 anni morta ieri poco dopo mezzogiorno in un incidente che si è verificato nella zona del mercato ortofrutticolo. La donna si trovava in auto, una Fiat Punto, con il marito e due figli quando si è scontrata con un Tir. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissimo e il suo cuore si è fermato lungo il tragitto verso l’ospedale, dove purtroppo è arrivata già senza vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità. La donna lascia il marito e quattro figli maschi. La camera ardente è stata allestita nella sala del Commiato di piazza Cesare De Bus. Il funerale si svolgerà nella vicina chiesa Madonna Assunta.

© Riproduzione riservata