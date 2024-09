Il festival del disegno arriva anche a Scicli. Nei “Bassi Beneventano” quattro appuntamenti

All’iniziativa “Fabriano all around”, che si tiene in tutta Italia fra il 14 settembre ed il 13 ottobre, anche quest’anno la stamperia d’arte di Loredana Amenta ha dato la sua adesione. Quartiere generale sono i “Bassi Beneventano” dove si terranno fra il 5 ed il 6 ottobre quattro appuntamenti aperti ad appassionati, curiosi, creativi che potranno mettere sotto-torchio, a caratteri mobili, i propri pensieri. Al via già le iscrizioni al festival del disegno. Sabato 5 ottobre è dedicato ai bambini che saranno suddivisi in due gruppi e che saranno impegnati in due diversi momenti; un primo gruppo dalle 10 alle 13 ed un secondo dalle 16 alle 19. Domenica 6 ottobre è la giornata dedicata ai senior sempre con due appuntamenti e due gruppi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Fabriano all around, cos’è?

Il festival del disegno arriva in tutta Italia. Da nord a sud, isole comprese. Per chi ama disegnare, per gli appassionati che non abbandonano mai la matita ma anche e soprattutto per chi è convinto di non saper disegnare…e si sbaglia. Questo il messaggio di presentazione dell’evento.

