Il Ferragosto ai Cortili del Poggio con una serata di Gala all’interno del bioparco, giardini romantici con laghetto e cascate tra cibo, vino e spettacolo!

Ad un anno esatto dall’inaugurazione del bioparco, un’oasi verde di 17mila metri quadri creata all’interno di Poggio del Sole Resort, I CORTILI Bistrot del Poggio organizzano una Gran Galà di Ferragosto. La serata inizierà con una squisita cena a bordo piscina abbinata ad una degustazione di vini e musica live, proponendo un’esperienza a 360 gradi, grazie anche allo spettacolo Burlesque e dalle canzoni della performer Morena Sauvage! Si proseguirà al bioparco che per questa occasione sarà allestito con postazioni barman e consolle di dj, un modo diverso e coinvolgente di vivere il nuovo spazio verde al cui interno sarete immersi nella natura.

L’appuntamento del 14 agosto a I CORTILI Bistrot del Poggio sarà all’insegna dell’eccellenza enogastronomica grazie al menù proposto dagli chef Rosario Campolo e Peppe Tommasi. L’intera cena verrà accompagnata dagli abbinamenti selezionati dal sommelier Fabio Gulino con gli Spumanti Metodo Classico dell’azienda trentina “Cesarini Sforza” e sarà servita a bordo piscina. Si partirà dal gran buffet degli antipasti di pesce e carne tutto preparato in show cooking. Tra ostriche, sushi, marinati, fritti e tantissimo altro verrà abbinato un Pinot Nero di 46 mesi, il “1673 Noir Nature” Trento doc.

La cena a bordo piscina continuerà con degli scialatielli con ragout di cernia e lattughino di mare croccante accompagnato dalle bollicine di un Extra Brut, chardonnay di 60 mesi “1673 Riserva” Trento doc. Per finire, una millefoglie di patate al timo in crosta di Wagyu giapponese in abbinamento al “1673 Rosè” brut, Pinot Nero.

Tutta la cena spettacolo sarà arricchita dalla performance di Morena Sauvage tra burlesque e musica. La serata di Galà darà l’accesso riservato al bioparco che si trasformerà in un privè naturale ed esclusivo con postazioni barman e i Djset di Gianluca Venerando e Simone Sampietro.

Il “Gran Gala di Ferragosto” ha il costo di € 90 e farà vivere una serata in una location strepitosa, immersi nel verde e nella natura del bioparco e circondati dalla tranquillità della campagna iblea. Per maggiori informazioni o per prenotare è possibile contattare il numero di telefono 3400758158.

I Cortili Bistrot del Poggio si trovano sulla Strada Provinciale Ragusa – Marina di Ragusa all’altezza del chilometro 5.7.

IL BIOPARCO

Il progetto del bioparco (leggi l’articolo), inaugurato proprio il Ferragosto 2022, ha all’interno diversi percorsi naturali circondati dalle campagne iblee in un’idea paesaggistica che ha compreso ulteriori innesti di piante seguendo una logica naturalistica, incrociando profumi ed odori. La scelta della proprietà di Poggio del Sole è stata quella di donare ai propri ospiti un’aera completamente nuova dedicata al verde con percorsi, sentieri, spazi dedicati ai bambini; un’area verde immensa che ospita già eventi privati, cerimonie, eventi dedicati all’ambiente e percorsi didattici. Un ruolo centrale all’interno del bioparco è rappresentato dal Bio Lago e da un ruscello che nasce da una cascata innestata all’interno della massicciata rinaturalizzata; questo, oltre alla funzione scenografica, ha un ruolo fondamentale nell’aumento della biodiversità nell’intera area e nella mitigazione del clima.