Il dottor Gaetano Cabibbo nominato Direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa
08 Feb 2026 17:36
Il dottor Gaetano Cabibbo è stato ufficialmente nominato Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. La nomina è stata formalizzata con la deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 6 febbraio 2026, adottata dall’UOC Risorse Umane dell’ASP.
La nomina del dottor Cabibbo rappresenta un passaggio di rilievo per l’organizzazione sanitaria provinciale, in quanto il Dipartimento di Medicina riveste un ruolo strategico nella gestione dei percorsi assistenziali, nell’integrazione tra ospedale e territorio e nel coordinamento delle unità operative mediche.
Il conferimento dell’incarico si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della governance sanitaria dell’ASP di Ragusa, chiamata ad affrontare sfide complesse legate all’assistenza, alla riorganizzazione dei servizi e al miglioramento della qualità delle cure.
Con questo incarico, il dottor Gaetano Cabibbo sarà chiamato a guidare il Dipartimento di Medicina in una fase cruciale, contribuendo allo sviluppo di modelli organizzativi sempre più efficienti e rispondenti ai bisogni di salute della popolazione della provincia di Ragusa.
