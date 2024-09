Il difensore Marco Rossi al Modica Calcio

Il Modica Calcio ha ufficializzato l’arrivo del difensore Marco Rossi, che si unisce alla squadra allenata da Pasquale Ferrara sotto la guida del duo Mattia Pitino e Danilo Radenza. Rossi, un giocatore di grande esperienza e carisma, ha militato in diverse squadre di Serie A come Sampdoria, Parma, Cesena e Bari, ed è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con l’Enna.

Il nuovo acquisto si presenta come un rinforzo significativo per la difesa del Modica, portando versatilità grazie alla sua capacità di giocare sia in una linea difensiva a tre che a quattro. Rossi ha scelto il Modica attratto dal progetto ambizioso della società, dimostrando già entusiasmo e disponibilità per mettersi al servizio della squadra, come dichiarato in un’intervista:

“Ho scelto Modica per il progetto e l’ambizione dimostrata dalla società. Sono pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi. Il mister mi ha già spiegato i dettami tattici e sono pronto a seguirli. Sarà un campionato difficile, bisogna affrontarlo con cattiveria agonistica, oltre che con tecnica e determinazione.”

Rossi debutterà nella prossima partita contro la Leonzio a Lentini, con la volontà di portare la sua esperienza e grinta alla squadra.

