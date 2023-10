Il cuore di Padre Pio al Comune di Modica

La reliquia con il cuore di Padre Pio a Modica. Per quattro giorni nel Convento dei Frati Cappuccini. Ieri anche a Palazzo di città.

Sono stati Padre Enzo La Porta, Fra Francesco Bellaera, il Ministro Provinciale Fra Francesco Di Leo e Fra Antonio ad accompagnare la reliquia del Santo dove è stata accolta nell’aula consiliare “Paolo Garofalo”. Ad attenderla, in un clima di commozione e fede, il sindaco Maria Monisteri, il presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti ed una folla di fedeli. Dal convento dei Frati Cappuccini a palazzo San Domenico la reliquia è stata accompagnata dalla Banda musicale di Modica.

Le parole del presidente del Consiglio Mariacristina Minardo.

“Mi piace pensare ad una presenza viva e costante in questa aula Consiliare, certa che il cuore di Padre Pio ci illuminerà nelle scelte future che intraprenderemo in questa civica assise la gioia di questo momento è data dalla particolare devozione che mi lega al Santo di Pietrelcina, gioia ancor più per la comunità modicana. Il cuore di Padre Pio nel cuore della città di Modica: mi piace dare una lettura della Sua visita qui oggi in una prospettiva futura. Oltretutto il cuore, il cuore che è l’emblema della vita, simboleggia l’interiorità, dunque una particolare attenzione e cura nei confronti della comunità modicana” – ha ringraziato con questa riflessione, in nome di tutto il Consiglio comunale, Padre Enzo La Porta e Fra Francesco Bellaera per la preziosa opportunità concessa, nonchè Fra Francesco Di Leo e Fra Antonio quali “Angeli custodi della Reliquia”

Dopo la benedizione ricevuta con la reliquia, l’Amministrazione, alla presenza del deputato regionale Ignazio Abbate e la folla dei fedeli in processione si è avviata presso la Chiesa di S. Maria di Betlemme, dove il cuore di Padre Pio è stato accolto dal Parroco Don Antonio Maria Forgione. Come da programma Padre Enzo La Porta ha tenuto una catechesi e successivamente è stata celebrata la S. Messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Noto Mons. Salvatore Rumeo.