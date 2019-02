Il Consiglio comunale di Modica verrà trasmesso in tv. - Ragusa Oggi

Il Consiglio comunale di Modica verrà trasmesso in tv.

Partono, finalmente, le riprese televisive dei Consigli Comunali, dopo una lunga attesa di oltre sette mesi dalla prima seduta consiliare d’insediamento del 10 luglio 2018 e diversi anni di ‘buio’ della passata consiliatura.

L’avvio del servizio di riprese televisive e trasmissione in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale rappresenta sicuramente una vittoria per tutti: Consiglio e Amministrazione Comunale, nonché per tutti i cittadini, che d’ora in avanti avranno la possibilità di partecipare alle sedute consiliari anche da casa.

C’è soddisfazione per il M5S Modica, che reputa tale traguardo il frutto della battaglia tenace condotta sin dall’inizio di questa consiliatura dal suo portavoce in Consiglio Comunale, Marcello Medica, il quale si è prodigato non poco attraverso efficaci e incisivi atti istituzionali che hanno scandito le varie fasi per giungere a tale importante risultato, anche grazie all’azione sinergica con altri gruppi consiliari di minoranza.

Il consigliere Medica, infatti, si è battuto sin dall’inizio in questa battaglia di civiltà, attraverso mozioni, interrogazioni e solleciti, giungendo, alla fine, ad un apprezzabile risultato, anche se non è quello sperato. Le attuali riprese televisive, infatti, pare che vadano in onda, soltanto in modalità diretta, in un canale secondario dell’emittente televisiva aggiudicataria del servizio: il canale 697 del digitale terrestre, denominato ‘Video Regione Sicilia’; non vi sarebbe, peraltro, ad oggi, lo streaming e neanche la possibilità di poter visionare il video in modalità differita.

La nostra battaglia, comunque, continuerà affinché le riprese televisive e anche in streaming vengano inserite nel regolamento del Consiglio Comunale, diventando obbligatorie e non a discrezione di questa o di un’altra amministrazione comunale. Inoltre, tali riprese (in streaming) dovranno diventare obbligatorie anche per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, nonché per quelle della Giunta, così da informare i cittadini su ogni singolo atto e lavoro di tutti gli organi istituzionali comunali.

Il M5S Modica lavorerà per rendere Palazzo San Domenico, sede del Comune, un palazzo sempre più trasparente e dove ogni cittadino potrà sentirsi sempre più a casa sua.