Il Consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo selezionato per partecipare a Yeps. E’ l’unico in Sicilia

Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, è l’unico in Sicilia e uno dei 17 italiani selezionati per partecipare al “Young Elected Politicians programme (YEPs)”. Questo programma costituisce una rete di giovani eletti locali o regionali nei Paesi membri dell’Unione Europea, tutti sotto i 35 anni, con l’obiettivo di condividere e promuovere le migliori pratiche, avvicinare le opportunità offerte dall’Europa alle realtà locali e partecipare a sessioni plenarie o incontri tematici per scopi formativi.

Il programma

Il programma, lanciato per la prima volta dal Comitato europeo delle Regioni nel 2019, è cresciuto sia in termini di dimensioni che di obiettivi, diventandone una parte integrante. Bennardo ha sottolineato come spesso i problemi vissuti dai giovani siano comuni tra i vari stati membri e che questa occasione, attraverso il continuo confronto tra i partecipanti, aiuterà a trovare soluzioni condivise. Inoltre, ha evidenziato come l’Europa venga spesso percepita come distante dai cittadini e che questa opportunità contribuirà a ridurre tale distanza.

© Riproduzione riservata