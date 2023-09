Il Comune di Modica ricorre ancora al volontariato per supportare i servizi esterni della Polizia Locale

Quarantamila euro per il 2023. E’ questa la somma che il Comune di Modica sta investendo per garantire i servizi esterni di competenza della Polizia Locale. Prosegue il ricorso al volontariato per dare manforte al corpo di Polizia locale ridotto al lumicino. Venti le unità che compongono l’organico. Di queste sette gli agenti e quattro gli ausiliari che vengono impiegati nei servizi esterni. Il resto è chiamato a garantire tutte quelle attività di competenza dei caschi bianchi. Certo una città di oltre 54mila abitanti caratterizzate da ampie aree extra-urbane, dai popolosi quartieri di Treppiedi nord e sud e poi ancora dalle borgate di Frigintini, in zona rurale, e Marina di Modica in zona mare, la dice lunga sulla necessità di essere dotata di un organico più numeroso per garantire i servizi interni ed esterni, in ufficio e fuori su strada.

La convenzione con le associazioni di volontariato al momento è l’unica strada all’orizzonte.

Il Comune ha destinato, come impegno spesa per il 2023, la somma di 40 mila euro per ricorrere alle associazioni di volontariato esterne per garantire i servizi esterni di viabilità e controllo del traffico. Le convenzioni sono con le associazioni UNAC (Unione nazionale Ama carabinieri), con AEOP (Associazione europea operatori di Polizia) e NoiSiamo i cui volontari sono di supporto al personale in organico.

Specifici motivi alla base della convenzione con le associazioni di volontariato.

Con questo personale è possibile garantire il servizio giornaliero di vigilanza nelle scuole, l’attraversamento pedonale degli studenti ed in occasione di tutte quelle manifestazioni durante le quali occorre dare seguito alle prescrizioni in materia di safety disposte dalla Prefettura e dalla Questa. Come dire, il volontariato è di grande supporto al servizio di istituto del corpo di Polizia Locale e nel caso della carenza di organico rappresenta l’unica strada da percorrere.