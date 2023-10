Il Comune di Ispica si prepara alla stagione delle piogge e corre ai ripari per evitare i gravi rischi idrogeologici

L’obiettivo è quello di mantenere un’idonea rete di regimentazione delle acque ed evitare l’erosione del suolo. L’Amministrazione Leontini, con un’ordinanza a firma del primo cittadino, detta le regole ai proprietari terrieri invitandoli ad intervenire, ciascuno nei propri fondi agricoli, al fine di convogliare gli scarichi delle acque meteoriche di superficie in tombini e fossi stradali o nella rete idrografica naturale al fine di allontanare le acque in maniera controllata.

Questo perchè ci sono seri rischi di allagamenti e di azioni erosive.

“A causa dei cambiamenti climatici degli ultimi anni che non hanno risparmiato il territorio ispicese si sono verificate delle situazioni di rischio derivanti da fenomeni meteorologici avversi che hanno causato allagamenti o innesco di fenomeni erosivi con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose – spiegano da palazzo Bruno di Belmonte – a causa di ciò si rende necessaria l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di scolo del Bassopiano Ispicese in contrada Marina di Marza finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di pioggia intense e prolungate nonché la realizzazione di ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardai della pubblica e privata incolumità”.

I proprietari dei fondi agricoli chiamati ad intervenire con urgenza.

C’è da intervenire per la pubblica incolumità e per evitare l’insorgere di frane, smottamenti ed erosioni e per garantire lo scolo ed il deflusso delle acque perchè se non adeguatamente vigilato può causare ristagno delle acque con il conseguente insorgere di problemi non ultimo quello di carattere igienico-sanitario quali il proliferarsi di insetti e topi nonché la formazione di putrescenze maleodoranti che renderebbero invivibile il territorio.

