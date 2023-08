Il Comiso non parteciperà al campionato di Eccellenza

Il Comiso non parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.

La nuova società, appena transitata nelle mani del nuovo presidente Mario Presti e del vice Santino Marcinnò (coadiuvati da un nuovo gruppo di dirigenti) ha rinunciato a disputare il prossimo campionato.

La società – così si è appreso – era gravata da alcuni debiti e protesti societari, ciò che rendeva impossibile avere un conto corrente bancario. Una novità inattesa che, nei giorni socris, ha condotto alla decisione di gettare la spugna.

Il nuovo presidente Mario Presti ha rinunciato

Mario Presti ha riconsegnato la società nelle mani del presidente della passata stagione, Salvatore Scifo, che si è assunto ogni responsabilità e ha chiesto scusa per l’inconveniente.

Mario Presti si è dimesso e tutto è tornato come prima.

“La mancata chiarezza ha costretto la nuova dirigenza alla riconsegna del titolo e delle mansioni alla vecchia gestione” si legge in un comunicato societario.

Motivo: alcuni protesti impedivano le operazioni bancarie

E i dirigenti aggiungono: “I fatti eclatanti che hanno creato particolare scompiglio sussistono in titoli bancari protestati e scarsa trasparenza nella gestione economica e finanziaria della società. I problemi rilevanti fanno capo alla società il cui titolo era Città di Comiso mentre la nuova dirigenza aveva inaugurato la società sotto il nome di Comiso FC. In seguito ai rifiuti ripetuti dalle banche e alla respinta da parte degli stessi istituti ci si è posto il problema dell’apertura di un conto corrente. Poi sono emerse tante altre criticità dettate e pilotate dalla gestione precedente che non riesce a rispondere adeguatamente e a chiarire a quanto ammontano le spese non coperte”.

Finisce così in pochi giorni l’avventura della nuova dirigenza del Comiso.

Tramonta il sogno di Peppe Mascara

Tramonta il sogno di una squadra verdarancio allenata da Peppe Mascara, che aveva già accettato di allenare a Comiso.

La società ha liberato Mascara, rimasto all’improvviso senza squadra, così come i numerosi giocatori già contattati che avevano accettato di venire a Comiso.

Tutto da rifare.

E il Comiso purtroppo non sarà presente nel prossimo campionato di Eccellenza.

In attesa di resettare tutto e di ripartire il prossimo anno, magari da una categoria inferiore.

Francesca Cabibbo