Il centro storico di Scicli al buio. Forse un atto vandalico

E’ stato un susseguirsi di ipotesi per un’intera giornata. La via Francesco Mormina Penna, sabato sera, è rimasta al buio con tanto di disappunto di chi voleva tranquillamente passeggiare e godersi un inizio anno fra chiese e palazzi antichi che rappresentano la culla del centro storico della città. Improvviso guasto tecnico o sabotaggio? Cosa pensare? Il dubbio se lo sono posti in molti. Ora l’ufficialità arriva dal sindaco Mario Marino.

Sarebbe stato un atto inconsulto, vandalico, di persone irresponsabili, non un guasto alla rete elettrica dell’illuminazione pubblica.

“Tuteliamo il nostro centro storico: azioni concrete per la sicurezza e il decoro – afferma il primo cittadino di Scicli – sabato sera, un gesto incosciente e irresponsabile ha lasciato al buio via Francesco Mormino Penna e le vie limitrofe, a causa dello spegnimento volontario dell’illuminazione pubblica. Un atto sconsiderato che colpisce il cuore del nostro patrimonio culturale e storico.

A questo si aggiunge un altro problema ormai troppo frequente: l’abbandono e la rottura di bottiglie di vetro lungo le vie del centro storico, con danni al decoro e rischi per la sicurezza di residenti e visitatori. Presto emetterò un’ordinanza per vietare il consumo di bibite in bottiglia, alcoliche e non, nel centro storico e chiederò al Questore di Ragusa di intensificare i controlli in città. Scicli è patrimonio di tutti. Difendiamola con responsabilità e rispetto!”.

