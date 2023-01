Il centro storico di Ispica? Una discoteca a cielo aperto, luogo di risse e spaccio. La denuncia dei residenti

Una denuncia che arriva direttamente dai residenti del centro storico di Ispica. Il centro storico di Ispica, da troppo tempo, è diventato un luogo di schiamazzi notturni e dove si fomentano risse e spaccio.

E’ questo il senso dell’allarme lanciato alle forze dell’ordine dal gruppo spontaneo dei residente del centro storico che, proprio per sottolineare con forza la loro denuncia, si sono recati presso il commissario capo della Polizia di Modica, Eva Carpintieri.

Le famiglie non ne possono più: oltre alle testimonianze hanno anche registrato alcuni filmati dove si evindenzia una situazione al limite del tollerabile.

In particolar modo, nel fine settimana, alcuni locali del centro storico (bar, pub, bistrot) invece di tenere la musica ad un livello accettabile, trasformano i locali in discoteche a cielo aperto. La musica è talmente forte da non consentire di cenare o di guardare la tv, tantomeno il riposo notturno.



Per non parlare del fatto che i vicoli della città adiacenti ai locali si trasformano in latrine e in luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti. Per futuli motivi, poi, scoppiano risse di ogni tipo.



Inoltre è stato segnalato che non sempre viene rispettata la normale raccolta differenziata dei rifiuti da

parte dei gestori dei locali a discapito dell’igiene e del decoro urbano.

I residenti chiedono maggiori controlli da parte degli organi competenti. Una situazione non più tollerabile che rischia di diventare esplosiva.