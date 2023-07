Il Centro commerciale di Chiaramonte non si vende più: ci sarà anche un parrucchiere e una parafarmacia

Una parafarmacia, una parrucchieria, un emporio. Sono i nuovi servizi che saranno attivati all’interno del centro commerciale del Villaggio Gulfi a Chiaramonte.

Il comune di Chiaramonte sta predisponendo un bando per assegnare i locali del centro commerciale. Il bando dovrebbe essere pronto la prossima settimana. Si tratta di otto piccoli negozi di circa 30 metri quadri e della grande area che, fino ad oggi ha ospitato un supermercato.

I piccoli negozi ospitano ad oggi un bar, una pizzeria, una sala da the, un’edicola tabacchi. Nel bando saranno riconfermato le tipologie oggi esistenti ed altre si aggiungeranno. Uno dei locali probabilmente sarà invece destinato ad uffici comunali.

Revocata la vendita

Il Centro commerciale di Chiaramonte Gulfi non sarà posto in vendita, nonostante la difficile situazione debitoria dell’ente.

Il comune ha scelto di mantenere la proprietà di una struttura che diventa vitale per il Villaggio Gulfi, situato a circa 5 chilometri dal centro abitato, nella zona individuata nel secolo scorso come area di espansione urbana, vista la particolare conformazione dell’abitato di Chiaramonte, un piccolo centro arroccato su un colle. Le scelte operate negli anni ‘80, con la realizzazione di numerosi edifici che danno sui costoni scoscesi, oggi viene ritenuta una scelta infelice e non più praticabile. Da tempo, non si costruisce più sui costoni.

Il Villaggio Gulfi: zona di espansione per Chiaramonte

Da qui la necessità di costruire altrove. Peraltro Chiaramonte Gulfi, con una popolazione di appena 8000 abitati, ne vede più della metà distribuiti nelle frazioni di Sperlinga e Roccazzo, nelle zone rurali e al Villaggio Gulfi. Nel Villaggio Gulfi, però, non ci sono servizi. È stata realizzata solo la palestra e nient’altro. In una piccola ala della palestra è ospitata la chiesa. Il Centro commerciale è diventato punto di riferimento e centro di aggregazione. Esso ospita oggi anche uno sportello bancomat.

La precedente amministrazione aveva deciso di venderlo per fare cassa. La giunta attuale ha scelto di mantenerlo. Ma ci sarà un regolare bando e gli assegnatari pagheranno un canone. I lotti saranno aggiudicati per nove anni, salvo rinnovo.

Da qui a qualche mese, quando la procedura sarà completata, il Centro commerciale potrà pullulare di nuova vita.